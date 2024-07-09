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Galatasaray, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

Hakim Ziyech ve Mauro Icardi, takımdan ayrı koşarken Victor Nelsson ile Emin Bayram, bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

İdmana ısınmayla başlayan sarı kırmızılı futbolcular, yüksek tempolu tam saha koşunun ardından 3 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı.

Buruk ve Arjantinli futbolcu Mauro Icardi , çalışma öncesinde bir süre sohbet etti.

İSTANBUL (AA) - Galatasaray , sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap çalışmaları için gittiği Avusturya 'daki kampta ilk idmanını yaptı.

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