Galatasaray Daikin, 2025 CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li Finaller Turu'nun ikinci maçında, sahasında İsviçre'nin Sm' Aesch Pfeffingen takımını 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. İlk maçta da aynı sonucu elde eden temsilcimiz, bu zaferle çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Maç sonuçları:

Setler: 25-9, 25-12, 25-18

25-9, 25-12, 25-18 Süre: 62 dakika (22, 19, 21)

Çeyrek finalde Olympiacos ile karşılaşacak

Galatasaray Daikin, çeyrek finalde Yunanistan'ın güçlü temsilcisi Olympiacos ile mücadele edecek. Bu zorlu mücadele, sarı-kırmızılıların Avrupa’daki yolculukları için kritik bir dönüm noktası olacak.

Maçın detayları ve kadrolar

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Burhan Felek Vestel Voleybol Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Janis Ivanovs (Letonya)

Konstantin Selin (Azerbaycan), Janis Ivanovs (Letonya) Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Aslıhan Kılıç (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Ceylan Arısan, Bihter Dumanoğlu Yarkın)

Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Aslıhan Kılıç (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Ceylan Arısan, Bihter Dumanoğlu Yarkın) Sm' Aesch Pfeffingen: Campos, Uiato, Larson, Matter, Haegele, Cudworth (Reinhard, Saladin, Ammeter, Schenker, Kneubühler)