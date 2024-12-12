Galatasaray Daikin, 2025 CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li Finaller Turu'nun ikinci maçında, sahasında İsviçre'nin Sm' Aesch Pfeffingen takımını 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. İlk maçta da aynı sonucu elde eden temsilcimiz, bu zaferle çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
Maç sonuçları:
- Setler: 25-9, 25-12, 25-18
- Süre: 62 dakika (22, 19, 21)
Çeyrek finalde Olympiacos ile karşılaşacak
Galatasaray Daikin, çeyrek finalde Yunanistan'ın güçlü temsilcisi Olympiacos ile mücadele edecek. Bu zorlu mücadele, sarı-kırmızılıların Avrupa’daki yolculukları için kritik bir dönüm noktası olacak.
Maçın detayları ve kadrolar
- Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
- Hakemler: Konstantin Selin (Azerbaycan), Janis Ivanovs (Letonya)
- Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Timmerman, Aslıhan Kılıç (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol, Ceylan Arısan, Bihter Dumanoğlu Yarkın)
- Sm' Aesch Pfeffingen: Campos, Uiato, Larson, Matter, Haegele, Cudworth (Reinhard, Saladin, Ammeter, Schenker, Kneubühler)
Kaynak: AA