Galatasaray, Göztepe'ye karşı oynadığı maçın ilk yarısında 1-1'lik skorla soyunma odasına gitti. Maçın 8. dakikasında, Galatasaray’ın kullandığı kornerde Kaan Ayhan’a yapılan müdahale sonucu hakem penaltı kararı verdi. Osimhen, penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını öne geçirdi.

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Ancak Göztepe, 27. dakikada maçı dengelemeyi başardı. Romulo Cardoso, takımının maçtaki ilk isabetli şutunda golü kaydederek durumu 1-1’e getirdi.

Romulo, bu sezon Fenerbahçe karşısında attığı 1 gol ve Beşiktaş karşısında yaptığı 2 asistin ardından, bu maçta da RAMS Park'ta fileleri havalandırarak üç büyüklere karşı oynanan maçlarda sahneye çıkmayı başardı.

Kaynak: DHA