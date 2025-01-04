Galatasaray, Göztepe'ye karşı oynadığı maçın ilk yarısında 1-1'lik skorla soyunma odasına gitti. Maçın 8. dakikasında, Galatasaray’ın kullandığı kornerde Kaan Ayhan’a yapılan müdahale sonucu hakem penaltı kararı verdi. Osimhen, penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını öne geçirdi.

Ancak Göztepe, 27. dakikada maçı dengelemeyi başardı. Romulo Cardoso, takımının maçtaki ilk isabetli şutunda golü kaydederek durumu 1-1’e getirdi.

Romulo, bu sezon Fenerbahçe karşısında attığı 1 gol ve Beşiktaş karşısında yaptığı 2 asistin ardından, bu maçta da RAMS Park'ta fileleri havalandırarak üç büyüklere karşı oynanan maçlarda sahneye çıkmayı başardı.