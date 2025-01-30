UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan, Ajax - Galatasaray mücadelesiyle devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, tur atlamayı garantilerken normal sezonu ilk 8 içinde tamamlamak için sahaya çıkacak. Hollanda ekibi Ajax’ın ise ilk 8 iddiası bulunmuyor.

Ajax - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ajax ile Galatasaray arasındaki mücadele, bugün (30 Ocak) saat 23.00’te Johan Cruijff Arena’da oynanacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray lk 8’e nasıl kalır?

Galatasaray, Amsterdam’dan galibiyetle dönerse puanını 16’ya çıkaracak ve büyük ölçüde ilk 8 içinde yer alacak. Ancak bu yeterli olmayabilir; sarı-kırmızılıların Eintracht Frankfurt, Athletic Bilbao, Manchester United, Olimpik Lyon, Tottenham, Anderlecht veya FCSB’nin puan kaybetmesini beklemesi gerekecek.

İlk 11'ler

Ajax: Pasveer, Gaaei, Hato, Henderson, Taylor, Brobbey, Godts, Baas, Traore, Fitz-Jim, Sutalo

Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan; Torreira, Sara; Yunus, Mertens, Barış Alper; Osimhen

İki takımın eksikleri

Galatasaray’da, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ile UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai forma giyemeyecek. Ajax’ta ise Benjamin Tahirovic, Owen Wijndal, Amourricho van Axel-Dongen ve UEFA kadrosunda olmayan Davy Klaassen sahada olamayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’da yoluna avantajlı şekilde devam etmek için kritik mücadelede üç puan arayacak.