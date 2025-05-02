Galatasaray ile Sivasspor, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1 kanalında şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Trendyol Süper Lig'in 3 Mayıs 2025 Cumartesi günkü maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sporseverler, Galatasaray - Sivasspor maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Karşılaşma, saat 19:00'da beIN Sports 1 kanalında şifreli olarak canlı yayınlanacak.
Galatasaray - Sivasspor maçı yayın bilgileri
Galatasaray - Sivasspor maçı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.
Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında şifreli olarak ekranlara gelecek.
Galatasaray - Sivasspor maçı beIN Sports 1 yayın ve frekans bilgileri
Galatasaray - Sivasspor maçı beIN Sports 1 izleme bilgisi
beIN Sports 1 kanalı, aşağıdaki platformlar üzerinden izlenebilmektedir:
-
Digiturk: Kanal 77
-
Kablo TV: Kanal 232
-
Yayın Türü: Şifreli
-
Uydu: Türksat
-
İzleme Şekli: Televizyon ve internet platformları üzerinden erişim sağlanabilir.
Galatasaray - Sivasspor maçı nerede oynanacak?
Galatasaray ile Sivasspor'un karşılaşacağı Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.