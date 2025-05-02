Galatasaray ile Sivasspor, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1 kanalında şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 3 Mayıs 2025 Cumartesi günkü maçında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sporseverler, Galatasaray - Sivasspor maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Karşılaşma, saat 19:00'da beIN Sports 1 kanalında şifreli olarak canlı yayınlanacak.

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Galatasaray - Sivasspor maçı yayın bilgileri

Galatasaray - Sivasspor maçı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalında şifreli olarak ekranlara gelecek.

Galatasaray - Sivasspor maçı beIN Sports 1 yayın ve frekans bilgileri

Galatasaray - Sivasspor maçı beIN Sports 1 izleme bilgisi

beIN Sports 1 kanalı, aşağıdaki platformlar üzerinden izlenebilmektedir:

  • Digiturk: Kanal 77

  • Kablo TV: Kanal 232

  • Yayın Türü: Şifreli

  • Uydu: Türksat

  • İzleme Şekli: Televizyon ve internet platformları üzerinden erişim sağlanabilir.

Galatasaray - Sivasspor maçı nerede oynanacak?

Galatasaray ile Sivasspor'un karşılaşacağı Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ