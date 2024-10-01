Trendyol Süper Lig'in son iki sezonunun şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda sırt sponsoru olarak anlaşma yaptığı MeritKing.News adlı platformla sözleşmesini feshetti. Sitenin bir kaçak bahis platformu olduğuna yönelik iddiaların ardından Sarı-Kırmızılılar, kamuoyundan gelen tepkilere karşı harekete geçti.

TFF tarafından verilen sponsor izni iptal edildi

Kıbrıs kökenli firmanın yasadışı bahis faaliyetleriyle ilişkilendirilmesinin ardından Galatasaray, anlaşmayı askıya almıştı. Bu süreçte TFF tarafından verilen sponsor izninin iptal edilmesiyle birlikte, Galatasaray da sponsorluk sözleşmesini tamamen feshettiğini duyurdu.

Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklamada, "17.09.2024 tarihinde askıya alındığı duyurulan Şirketimiz ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasındaki sözleşme, TFF tarafından verilen iznin iptal edildiğinin 26.09.2024 tarihli yazı ile bildirilmesi üzerine feshedilmiştir." ifadelerine yer verdi.