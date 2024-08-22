Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Young Boys karşısında deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Maçta 2-2'lik skoru yakalamasına rağmen son anlarda yediği golle sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip, maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan paylaşımda, takım kadrosu ve Rams Park'taki tribünlerin görüntüleriyle birlikte "İnancımız ve güvenimiz tam!" ifadeleri kullanıldı. Bu mesaj, taraftarlara ve futbolculara olan güveni pekiştirirken, rövanş maçında turu geçme hedefinin sürdüğünü vurguladı.

İnancımız ve güvenimiz tam! 💪 pic.twitter.com/2Vksek5eoR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2024

Galatasaray'ın tur ihtimali, haftaya oynanacak rövanş maçına kaldı. İstanbul'da oynanacak maç, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da ekranlarda olacak.