Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile Galatasaray, Derrick Köhn transferi nedeniyle hukuki bir süreçle karşı karşıya kaldı. Bild'in haberine göre, Hannover 96, Köhn'ün bonservis bedelinin ödenmemesi nedeniyle Galatasaray'a ihtar çekti ve dava açmaya hazırlanıyor.

Hannover 96'dan açıklama

Hannover 96 CEO'su Martin Kind, haberi doğruladı ve "Galatasaray paramızı ödemedi. Biz de hukuki aksiyon aldık." ifadelerini kullandı. Galatasaray, Derrick Köhn için 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıklamıştı.

Derrick Köhn'ün performansı

25 yaşındaki Derrick Köhn, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 15 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist kaydetti. Genç oyuncunun performansı beğeni toplarken, transfer sürecindeki bu gelişme kulüpler arasında gerilime neden oldu.

Hannover 96, Derrick Köhn'ün bonservis bedelinin ödenmemesi nedeniyle Galatasaray'a karşı hukuki süreç başlattı. Hannover 96'nın, ödemelerin yapılmaması durumunda dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın yanıtı bekleniyor

Galatasaray yönetimi, Hannover 96'nın iddialarına henüz resmi bir yanıt vermedi. Sarı-kırmızılı kulübün bu konuda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Galatasaray'ın, ödeme sorununun çözümü için gerekli adımları atarak hukuki süreci sonlandırmaya çalışması bekleniyor.