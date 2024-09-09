Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya 12 milyon Euro'luk transferinden elde ettiği gelirin, kulübün mali durumunu rahatlatması beklenirken neredeyse tamamen harcamalarla eridi. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle yeni transferler ve kadroda düşünülmeyen oyuncuların ayrılık süreçlerinde önemli mali yükler altına girdi.

Zaha'nın maaşının yarısı Galatasaray'dan

Galatasaray'ın son olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’e 2024-2025 sezonu için yıllık 6 milyon Euro net ücret ödenecek. Ayrıca, takımda yer almayan ve yolların ayrıldığı bazı oyuncular için harcanan toplam para 11.3 milyon Euro'yu buldu. Özellikle Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın yıllık maliyetinin yarısını (4 milyon Euro) Galatasaray karşılayacak ve sezon sonunda tekrar geri dönecek. Zaha’nın dışında, sözleşmesi süren Leo Dubois için de 1.5 milyon Euro ödendi.

Diğer yandan, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira’nın Galatasaray’dan ayrılması için 5.5 milyon Euro ödendi.