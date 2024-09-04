Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i transfer ederek dünya futbol gündeminde büyük yankı uyandırdı. Yılın transferi olarak nitelendirilen bu hamle, sarı-kırmızılı camiada ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Galatasaray'a katılan Nijeryalı golcünün sözleşmesindeki detaylar da dikkat çekiyor.

Victor Osimhen, İstanbul'a özel bir uçakla geldikten sonra saat 03.20'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Çok sayıda Galatasaray taraftarı, yıldız oyuncuyu coşkuyla karşıladı. Taraftarların tezahüratlarına katılan Osimhen, burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi. Daha önce Napoli'de birlikte forma giydiği Dries Mertens'in Galatasaray'a transfer kararında önemli bir rol oynadığını belirten Osimhen, "Mertens bana çok yardımcı oldu. Buraya gelmeden önce onunla da konuştum. Onunla tekrar sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Yıllık ücreti ve bonuslar

Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'ın haberine göre, Victor Osimhen, Galatasaray'da yıllık 6 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca, performansa dayalı olarak 3 milyon euroya kadar bonus kazanma imkanı da bulunuyor. Bu yüksek ücret ve bonuslarla Galatasaray, Osimhen'e büyük bir yatırım yapmış durumda.

Fesih maddesi bulunmuyor

Transfer görüşmeleri sırasında ortaya atılan iddiaların aksine, Victor Osimhen'in sözleşmesinde ocak ayında geçerli olacak bir fesih maddesi bulunmuyor. Bu da, Osimhen'in en azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını gösteriyor. Daha önce çıkan haberlerde, ocak ayında büyük bir kulüpten teklif gelmesi halinde sözleşmenin feshedilebileceği öne sürülmüştü, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.