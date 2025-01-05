Galatasaray, Fransız kulübü Lyon'da forma giyen 24 yaşındaki santrafor Georges Mikautadze'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak, sarı-kırmızılıların yaptığı ilk 17 milyon euro'luk teklif, Lyon tarafından reddedildi.

Galatasaray, 17 milyon euroluk ilk teklifini Lyon'a sunmuştu. Ancak Fransız kulübü, bu rakamı yetersiz bularak teklifi geri çevirdi ve 25 milyon euro'luk bir bonservis bedeli talep etti. Galatasaray, Lyon'un talebine karşılık olarak yeni bir teklif üzerinde çalışıyor ve bu transferi bitirme konusunda kararlı.

Georges Mikautadze, geçtiğimiz günlerde transfer dedikodularına yanıt vererek, "Daha yeni geldim, yaklaşık altı ay önce. Lyon'a ve cumartesi günü oynayacağımız maça odaklandım. Konuşulanlara bakmıyorum. Transfer dönemi böyle, endişelenmenize gerek yok" şeklinde açıklamada bulundu.

Transferde yeni adımlar ve bonservis rekoru

Eğer transfer gerçekleşirse, Galatasaray, Mikautadze için ödeyeceği bonservis bedeli ile Gabriel Sara'ya ödenen rakamı geride bırakacak. Bu, tarihindeki en yüksek bonservis bedeli olacak ve Mikautadze, Galatasaray'ın tarihindeki en pahalı oyuncusu unvanına sahip olacak.

Mikautadze'nin Lyon performansı

Georges Mikautadze, Lyon forması altında 22 maçta görev aldı ve yedi gol, bir asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre, oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirlendi. Bu da Galatasaray'ın teklifinin neden arttırılacağına dair önemli bir gösterge.

Galatasaray yönetimi, Lyon ile görüşmelerin hızlanmasını ve transferin yakın bir zamanda sonuçlanmasını umuyor. Eğer Lyon kulübü 25 milyon euro'luk bonservis bedelini kabul ederse, Mikautadze'nin sarı-kırmızılı formayı giymesi an meselesi olacak.