UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçını 13 Şubat’ta deplasmanda oynayacak, rövanş ise 20 Şubat’ta RAMS Park’ta gerçekleşecek.
Galatasaray turu geçerse rakibi belli
Sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar’ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İngiliz devlerinden Manchester United veya Tottenham ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde yol haritası
- Son 16 turu: 6-13 Mart
- Çeyrek final: 10-17 Nisan
- Yarı final: 1-8 Mayıs
- Final: 21 Mayıs (Bilbao, San Mames Stadyumu)
Lig etabında AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanşı almak ve Avrupa’daki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının avantajlı bir skorla tur atlamasını bekliyor.