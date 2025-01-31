Erzurumspor FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Erzurumspor FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, turun ilk maçını 13 Şubat’ta deplasmanda oynayacak, rövanş ise 20 Şubat’ta RAMS Park’ta gerçekleşecek.

Galatasaray turu geçerse rakibi belli

Sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar’ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İngiliz devlerinden Manchester United veya Tottenham ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde yol haritası

  • Son 16 turu: 6-13 Mart
  • Çeyrek final: 10-17 Nisan
  • Yarı final: 1-8 Mayıs
  • Final: 21 Mayıs (Bilbao, San Mames Stadyumu)

Lig etabında AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanşı almak ve Avrupa’daki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının avantajlı bir skorla tur atlamasını bekliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ