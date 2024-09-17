Galatasaray, Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Ramazan Çimen Stadı’nda saat 20:00’de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Bu önemli karşılaşma, Galatasaray'ın liderlik yolundaki hedefini sürdürebilmesi açısından kritik bir önem taşıyor.

Kadrodaki eksikler ve yeni transferler

Yeni transferler Victor Osimhen, Roland Sallai ve Ismail Jakobs, statü gereği bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, tedavileri süren Mauro Icardi ve Hakim Ziyech de maç kadrosunda yer almayacak.

Kaleci: Fernando Muslera

Defans: Kaan Ayhan, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçı

Orta Saha: Berkan Kutlu, Torreira, Saracchi

Hücum: Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün

Forvet: Michy Batshuayi

Gaziantep FK'nın muhtemel ilk 11'i

Kaleci: Andreas Dioudis

Defans: Ertuğrul Ersoy, Viana, Saborit

Orta Saha: Emre Taşdemir, Ogün, Mandouki, Kozlowski

Hücum: Sorescu, Maxim, Kodro

Bu mücadele, Galatasaray’ın Süper Lig’deki liderlik iddiasını sürdürmesi için büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarının bu kritik maçı kazanarak zirvede kalmasını umuyor. Maç sonucunda liderlik mücadelesinin ne yönde şekilleneceği merakla bekleniyor.