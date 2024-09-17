Galatasaray, Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Ramazan Çimen Stadı’nda saat 20:00’de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Bu önemli karşılaşma, Galatasaray'ın liderlik yolundaki hedefini sürdürebilmesi açısından kritik bir önem taşıyor.
Kadrodaki eksikler ve yeni transferler
Yeni transferler Victor Osimhen, Roland Sallai ve Ismail Jakobs, statü gereği bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, tedavileri süren Mauro Icardi ve Hakim Ziyech de maç kadrosunda yer almayacak.
Galatasaray'ın ilk 11'i
- Kaleci: Fernando Muslera
- Defans: Kaan Ayhan, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakçı
- Orta Saha: Berkan Kutlu, Torreira, Saracchi
- Hücum: Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün
- Forvet: Michy Batshuayi
Gaziantep FK'nın muhtemel ilk 11'i
- Kaleci: Andreas Dioudis
- Defans: Ertuğrul Ersoy, Viana, Saborit
- Orta Saha: Emre Taşdemir, Ogün, Mandouki, Kozlowski
- Hücum: Sorescu, Maxim, Kodro
Bu mücadele, Galatasaray’ın Süper Lig’deki liderlik iddiasını sürdürmesi için büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarının bu kritik maçı kazanarak zirvede kalmasını umuyor. Maç sonucunda liderlik mücadelesinin ne yönde şekilleneceği merakla bekleniyor.