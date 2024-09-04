Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yollarını ayırma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 24 kez giyen ve 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Oliveira, Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almadı. Bu durumun ardından oyuncuyla yolların ayrılması gündeme geldi ve Olympiakos devreye girdi.

Sözleşme feshedildi

Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos, 32 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık bir anlaşma sağladı. Sergio Oliveira, imza atmak için Atina'ya gitti. Galatasaray, oyuncuyu kadroda düşünmediği ve yüksek maaş yükünden kurtulmak istediği için sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Milliyet'in haberine göre, Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin fesih bedeli 5.8 milyon euro olarak belirlendi. Bu meblağ, Galatasaray tarafından Portekizli oyuncuya 3 yıl içinde ödenecek. Bu gelişme, Galatasaray'ın maaş bütçesinde rahatlama sağlayacakken, Oliveira da kariyerine Yunanistan'da devam edecek.