Bild'de yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi Derrick Köhn'ün bonservis bedelinden kalan 2.5 milyon euroyu Hannover'e ödemedi. Galatasaray'ın bu ödemeyi ertelemeyi veya yeni bir anlaşma yapmayı önerdiği belirtilirken, Hannover bu teklifi kesin bir şekilde reddetti.

Marcus Mann'ın açıklamaları

Hannover Sportif Direktörü Marcus Mann, Gabriel Sara transferi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnsan böyle bir şeyin nasıl olduğunu merak ediyor. Galatasaray, bizim paramızı hâlâ ödemedi. Para hesabımızda değil."

Galatasaray, Gabriel Sara'nın transferi için Norwich City'ye 18 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Bu yüksek bonservis bedeli, sarı-kırmızılı kulübün mali gücünü gösterse de, Hannover'e olan borcun ödenmemesi kulübü zor durumda bıraktı. Hannover, Derrick Köhn transferinden kalan 2.5 milyon euroyu hala beklerken, Galatasaray'ın ödemeyi ertelemek istemesi iki kulüp arasında gerilime neden oldu.