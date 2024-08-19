Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Sol bek arayışalarını sürdüren Galatasaray, Club Brugge forması giyen Maxim De Cuyper için resmi teklifini yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Belçika Jupiler Pro Ligi ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen sol bek Maxim De Cuyper için 10 milyon Euro civarında resmi teklif yaptı.

Teklif yeterli bulunmadı

Haberde, Belçika kulübünün 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için yapılan rakamı az bulduğu ve teklifin revize edilmesini istedi.

Brugge performansı

Club Brugge ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden Belçikalı futbolcu, kulübüyle çıktığı 64 karşılaşmada 5 gol ve 15 asist kaydetti.