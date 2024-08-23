İki sezon önce Konferans Ligi'ni alarak tarihinde bir ilke imza atan West Ham United, yeni sezon öncesi stoper arayışlarına devam ediyor. David Moyes'un ayrılışından sonra stopere Nice takımından kiralık olarak Jean-Clair Todibo ve Wolves takımından 47 milyon Euro bonservis karşılığıyla Max Killman'ı kadrosuna katmıştı. Bu stoper rotasyonunu artırmaya çalışan İspanyol teknik adam Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'u istiyor.

The Guardian haberine göre Ada ekibi, Danimarkalı stoper için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. İngiliz ekibinin kısa sürede Galatasaray'a resmi teklifi yapması beklendiği belirtildi. Sarı kırmızılı formayla 129 maça çıkan Nelsson, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.