Kartpostalın, bu kadar uzun bir süre sonra teslim edilmesi, hem firmanın çalışanlarını hem de sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü.

Kartpostalın hikayesi: 1903’ten günümüze ulaşan mesaj

1903 yılına ait bu Noel kartpostalı, Swansea kentindeki Cradock Sokak’ta bulunan bir firmaya ulaştığında, çalışanlar kartpostalın tarihiyle ilgili şaşkınlık yaşadılar. Kartpostalın üzerinde yazan not, Ewart isimli bir adam tarafından Lydia’ya hitaben yazılmıştı. Ewart, notunda bir çift eşyayı alamadığı için üzgün olduğunu belirtiyor ve Lydia’ya evde iyi vakit geçirmesini diliyordu.

Kartpostalın içeriği, zamanın basit ama samimi ilişkilerini ve günlük yaşamın küçük detaylarını yansıtıyordu. Ewart, "Tren ücreti hariç, yaklaşık 10 şilin harçlığım var, bu yüzden iyi durumdayım" diye ekleyerek, Lydia’ya Gilbert ve John ile tanışmasını hatırlatıyordu.

Kartpostalın yeniden ortaya çıkışı

Bu tarihi kartpostalın nasıl 121 yıl boyunca kaybolmadan kalıp günümüzde teslim edilebildiği sorusu, büyük merak uyandırdı. Posta firması yetkilileri, kartpostalın kaybolmadığını, ancak postane sistemine yeniden girmiş olabileceğini açıkladı. Yani kartpostal, 1903 yılında kaybolmuş değil, belki de yanlışlıkla bir kez daha dağıtım sürecine dahil edilmişti.

Swansea Building Society Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Henry Darby, kartpostalın düştüğünü fark ettiklerinde alıcı hakkında sınırlı bilgiye ulaşabildiklerini söyledi. Bunun üzerine, kartpostalı sosyal medyada paylaşarak, belki de yerel halktan biri aracılığıyla gerçek sahibinin akrabalarına ulaştırabileceklerini düşündüler.

Tarihi bağlantılar: Kartpostalın ilk sahipleri

West Glamorgan Arşivleri'nden Andrew Dully, kartpostalın gönderildiği adresin o dönemde John F. Davies'e ait olduğunu ve Davies ailesinin altı çocukla birlikte burada yaşadığını tespit etti. Kartpostalın yazıldığı dönemde Lydia, ailenin en büyük çocuğu olarak 16 yaşındaydı. Bu bilgi, kartpostalın aslında kime hitap ettiğini ve o dönemde nasıl bir yaşam sürdüklerini anlamamıza yardımcı oldu.

Sosyal medyada büyük ilgi

Kartpostalın 121 yıl sonra adrese ulaşması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Firmanın çalışanları, kartpostalın sahibinin yakınlarına ulaşabilmek amacıyla bu olayı sosyal medyada paylaşmaya karar verdiler. Bu olağanüstü durum, insanların geçmişe dair hatıralarla nasıl bağ kurabildiklerini ve eski zamanlara ait eşyaların taşıdığı derin anlamı bir kez daha gözler önüne serdi.