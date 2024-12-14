Gana'nın Western vilayetinde ortaya çıkan kolera salgını nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri Western Vilayeti Bölge Müdürü Dr. Yaw Ofori Yeboah, yerel basına yaptığı açıklamada, vilayetin sekiz bölgesinde kolera salgınının patlak verdiğini duyurdu.

Yeboah, bu bölgelerde 800'den fazla kolera vakasının görüldüğünü kaydederek, salgın nedeniyle 14 kişinin hayatının kaybettiğini söyledi.

Bölgede kolera salgını ile mücadele kapsamında ücretsiz tedavi başlatıldığını belirten Yeboah, şüpheli kolera vakalarının derhal sağlık tesislerine bildirilmesini istedi.

Yeboah, hastalıkla mücadele kapsamında halka temel önlemleri alma çağrısında bulunarak, "Bunu yapmazsak daha fazla insan kaybedeceğiz, bu yüzden kişisel hijyen çok önemli, ellerimizi yıkamalıyız ve yediğimiz yiyecekler sıcak olmalı. Herhangi biri belirtileri gösterir göstermez en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı" dedi.

Gıda ve su yoluyla bulaşan "vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.