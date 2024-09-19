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MİT'in kapsamlı istihbarat analizleri sonucunda, Halil Yiğit'in PKK/KCK'nın üst düzey yöneticileri tarafından yönlendirildiği ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemler planladığı belirlendi. Terör suçları nedeniyle hakkında arama ve yakalama kararı bulunan Yiğit, MİT'in hedef listesine alındı. İlgili haber kaynakları aracılığıyla hassas konumu tespit edilerek, operasyonun en uygun zamanda gerçekleştirilmesi sağlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT ), PKK / KCK 'nın Gara bölgesindeki askeri istihbarat sorumlusunu hedef alan başarılı bir nokta operasyon u gerçekleştirerek " Hogir Pirosi " kod adlı Halil Yiğit’i etkisiz hale getirdi. Operasyon, Irak'ın Gara bölgesinde dikkatlice planlandı ve uygulandı.

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