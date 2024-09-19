Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Gara bölgesindeki askeri istihbarat sorumlusunu hedef alan başarılı bir nokta operasyonu gerçekleştirerek "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit’i etkisiz hale getirdi. Operasyon, Irak'ın Gara bölgesinde dikkatlice planlandı ve uygulandı.
İstihbarat çalışmaları sonuç verdi
MİT'in kapsamlı istihbarat analizleri sonucunda, Halil Yiğit'in PKK/KCK'nın üst düzey yöneticileri tarafından yönlendirildiği ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemler planladığı belirlendi. Terör suçları nedeniyle hakkında arama ve yakalama kararı bulunan Yiğit, MİT'in hedef listesine alındı. İlgili haber kaynakları aracılığıyla hassas konumu tespit edilerek, operasyonun en uygun zamanda gerçekleştirilmesi sağlandı.
Hedefe adım adım yaklaşıldı
Operasyon sırasında, Halil Yiğit’in hareketleri adım adım izlenerek etkisiz hale getirilmesi hedeflendi.