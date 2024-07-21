İstanbul’un ünlü restoranlarGazeteci Güneri Civaoğlu Hastaneye Kaldırıldıından biri olan Cipriani'de dün akşam yaşanan talihsiz bir olayda, ünlü gazeteci Güneri Civaoğlu dengesini kaybederek düştü. Başını çarpan Civaoğlu, hızla hastaneye kaldırıldı. Beyninin iki noktasında ödem ve ince bir kanama tespit edilen Civaoğlu, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hastaneye getirildiğinde durumunun ciddiyeti nedeniyle hemen yoğun bakıma alınan Civaoğlu, burada titizlikle takip edildi. Beyindeki ödem ve kanama nedeniyle birkaç saat yoğun bakımda kalan gazeteci, bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı. Civaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının bu olaydan etkilenmediği doktorlar tarafından açıklandı.

Gözlem altında tutulacak

Civaoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi veren doktorlar, ünlü gazetecinin durumunun stabil olduğunu ve şu an için ciddi bir risk taşımadığını belirtti. Ancak, tedbir amaçlı olarak bir süre daha gözlem altında tutulmasına karar verildi.