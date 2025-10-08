Denizli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muhsin Tan (72), memleketi Aydın’ın Nazilli ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

Kahraman Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

Evli ve 2 çocuk babası olan Kıbrıs Gazisi Muhsin Tan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Ancak doktorların müdahalelerine rağmen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Cenazesi, askerler tarafından hastane morgundan alınarak ilk olarak Pirlibey Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Burada yapılan duaların ardından Gazi Tan’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan eşi Nurten Tan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Daha sonra tabut, hava muhalefeti nedeniyle Denizli 11. Komando Tugayı Tören Takımı tarafından Pirlibey Kapalı Pazar Yeri’ne taşındı. Burada düzenlenen askeri törene;

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik

Denizli Merkez Komutan Vekili Piyade Üsteğmen Onur Arda Bayrak

Nazilli Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hasan Aybey

Nazilli Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Halil İbrahim Alıç

Gazi Tan’ın yakınları ve vatandaşlar

katıldı.

Pirlibey Çarşı Camii imamı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gazi Tan’ın tabutu bir süre askerlerin omzunda taşındı ve cenaze aracına kondu.

Cenaze, Pirlibey Mezarlığı’nda toprağa verildi.