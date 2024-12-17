Gaziantep FK, Türkiye Ziraat Kupası 5. turunda Orduspor’u kendi sahasında ağırlayacak.

Takımların lig performansı

Gaziantep FK, son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet alarak ligde 12. sırada yer alan Gaziantep FK, 18 puanla mücadele ediyor.

Diğer yandan, Orduspor ise son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 galibiyetle 2. sırada yer alıyor ve 29 puana sahip. Maç, her iki takım için de kupa yolunda önemli bir fırsat sunuyor.

Gaziantep FK - Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 18 Aralık 2024, Çarşamba

Saat: 20.30

Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu

Hakem: Davut Çelik

Yayın: A spor