Gaziantep FK, Türkiye Ziraat Kupası 5. turunda Orduspor’u kendi sahasında ağırlayacak.
Takımların lig performansı
Gaziantep FK, son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet alarak ligde 12. sırada yer alan Gaziantep FK, 18 puanla mücadele ediyor.
Diğer yandan, Orduspor ise son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 galibiyetle 2. sırada yer alıyor ve 29 puana sahip. Maç, her iki takım için de kupa yolunda önemli bir fırsat sunuyor.
Gaziantep FK - Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Tarih: 18 Aralık 2024, Çarşamba
- Saat: 20.30
- Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu
- Hakem: Davut Çelik
- Yayın: A spor
Kaynak: HABER MERKEZİ