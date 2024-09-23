Şenol Güneş yönetiminde çıktığı iki karşılaşmada da beraberlik alan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor. Bordo mavili ekip Güneş yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor. Gaziantep FK ise erteleme maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelip deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Selçuk İnan ve öğrencileri bu maçta taraftarının desteğiyle maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Gaziantep FK- Trabzonspor maçı ne zaman?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında kapanış mücadelesi Gaziantep FK ve Trabzonspor arasında oynanacak.



Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak mücadele bu akşam saat 20.00’de başlarken beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor son durumu

Karadeniz ekibi yeni sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Gaziantep FK maçıyla birlikte çıkış yalamak isteyen Trabzonspor’da Denis Draguş, Simon Banza, Cihan Çanak, Nwakaeme, Orsic gibi oyuncuların vites artırması bekleniyor. Erteleme maçında Kayserispor ile karşılaşan bordo mavililerde statü gereği forma giyemeyen isimler forma şansı bulacak.



Bordo-mavililer, ligde oynadığı 4 karşılaşmada 4 beraberlik alırken 13. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi oynadığı maçlarda ise sadece 3 kez rakip fileleri sarsabildi.

Gaziantep FK durumu Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, geride kalan 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. 16. sırada bulunan Gaziantep ekibi Trabzonspor maçını kazanarak düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Muhtemel 11'ler Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viyana, Saborit, Emre, Maxim, Ndiaye, Kozlowski, Okereke, Lungoyi, Kodro.



Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Bardhi, Cihan, Nwakaeme, Banza. Beşiktaş maçına Nihat Kahveci tepkisi: 4-5 maç ceza alması lazım!