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Soğutma işleminin devam ettiği yangında, yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Kozdere Mahallesi, Eski İntille mevkisindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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