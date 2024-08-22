Kılınç, bu özel anın ardından eşine araba almayı planladığını açıkladı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşayan Cuma Kılınç, direksiyon sınavını üçüncü kez deneyerek geçen eşine unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Kılınç, bu başarıyı kutlamak için davul zurna ekibiyle eşini karşıladı ve sosyal medyada büyük ilgi uyandıran bir anı yaşattı.

Direksiyon sınavını geçen eşine davul zurnalı karşılama

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Cuma Kılınç, eşi için hayatının en unutulmaz anlarından birini hazırladı. Eşi, üçüncü denemesinde direksiyon sınavını başarıyla geçince, Kılınç da söz verdiği gibi onu davul zurna ekibiyle karşıladı. Eşinin bu başarısından gurur duyduğunu belirten Kılınç, “Amacım eşimi mutlu etmekti, onun bu başarıyı elde etmesi için ne kadar çok çalıştığını biliyordum” dedi.

Sosyal medyada büyük ilgi

Cuma Kılınç’ın bu sürprizi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Videonun viral hale gelmesiyle birlikte Kılınç, eşiyle olan mutluluğunu herkesle paylaşmanın sevincini yaşadı. Kutlama sırasında davul zurnayla karşılanan kadın, şaşkınlığını gizleyemedi ve bu anı ömür boyu hatırlayacağını belirtti.

“Eşime araba alacağım”

Cuma Kılınç, eşinin direksiyon sınavını geçtiği için ona bir araba almayı planladığını da duyurdu. Kılınç, “Eşim davul zurna ile karşılanacağına inanmamıştı, ama bir sonraki sürprizim ona araba almak olacak” diyerek, eşine olan sevgisini ve desteğini bir kez daha gösterdi.

Kılınç: “Tüm Türkiye eşimi tanıdı”

Cuma Kılınç, bu sürprizi planlarken sadece eşini mutlu etmek istediğini ve videonun bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyledi. “Eşimin bu başarısını tüm Türkiye tanıdı, onu davul zurnayla karşılamak istedim çünkü eşim her şeye değer” diyen Kılınç, eşinin sınav öncesinde de başarılı bir şekilde araba kullandığını ve sınavı geçeceğini hissettiğini belirtti.

Sürpriz anları unutulmaz kıldı

Kılınç, direksiyon hocasına sınavdan sonra eşinin başarısını öğrenir öğrenmez davul zurna ekibini hazır bulunduracağını söylemişti. Sınav parkurunda başarıyla ilerleyen eşinin kazandığını anlayan Kılınç, o anları unutulmaz bir sürprizle taçlandırdı. Bu özel karşılama, sadece Nizip’te değil, tüm Türkiye’de büyük beğeni topladı.