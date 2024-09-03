Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde, Abdulkadir Aksu Bulvarı ile Ahmet Şireci Bulvarı’nın kesişiminde yer alan kavşakta, korkunç bir trafik kazası yaşandı. 27 AVK 733 plakalı motosiklette bulunan Kerim B. (21) ve Fırat Efe B. (16), sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 TC 286 plakalı Tesla marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki iki genç ağır yaralandı.

Olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kerim B. ve Fırat Efe B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumları kritik olan yaralılar, acil olarak Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kerim B. hayatını kaybetti, diğer yaralının durumu kritik

Ne yazık ki, hastaneye kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Kerim B., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı, 16 yaşındaki Fırat Efe B.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve sorumluların kim olduğu polis tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor.

Soruşturma devam ediyor

Kazanın ardından polis ekipleri, kaza yerinde incelemeler yaptı ve kazanın oluş şekliyle ilgili deliller toplandı. Sürücünün kimliği henüz tespit edilemeyen lüks otomobilin kazaya nasıl karıştığı, görgü tanıkları ve kamera kayıtlarıyla aydınlatılmaya çalışılıyor. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, kazaya ilişkin daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.