Gaziemir Belediyesi’nin Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi, alzheimer ve demans hastalarının fiziksel ve zihinsel kapasitelerini korumak için önemli hizmetler sunuyor. Aynı zamanda hasta yakınlarına da psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

Gaziemir Sağlık Köyü’nde faaliyet gösteren merkez, 1. ve 2. evre alzheimer ve demans hastalarına hizmet vermekte. Burada, hastaların zihinsel ve fiziksel kapasitelerini koruyabilmeleri amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Merkeze, Gaziemir’de yaşayan ve günlük aktivitelerini yerine getirebilen, bulaşıcı hastalığı bulunmayan 1. ve 2. evre alzheimer ve demans tanısı almış hastalar, yaş sınırlaması olmaksızın katılabiliyor. Üyelik işlemlerinin ardından yurttaşlar, sabahları özel araçla sağlık personeli kontrolünde evlerinden alınıp merkeze getiriliyor ve gün boyu süren aktivitelerin ardından tekrar evlerine bırakılıyor.

Hasta Yakınlarına Özel Danışmanlık Hizmeti

Merkezde, hasta yakınlarına yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri de sunulmakta. Bu hizmetler, bakım verenlerin yaşadığı tükenmişlik hissinin aşılmasına yardımcı olmakta ve hastaların güvenli bir ortamda kalırken aile bireylerine zaman ayırmalarını sağlamaktadır.

“Hastaların ve Ailelerin Yanındayız”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Alzheimer hastalarına yönelik sundukları özel hizmetlerin önemine dikkat çekerek, “Alzheimer, sadece bireyleri değil, aileleri de derinden etkileyen bir hastalık. Biz, sunduğumuz hizmetlerle hastalarımızın yaşam kalitelerini artırmayı ve bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmeyi hedefliyoruz. Hem zihinsel hem de fiziksel destek sağlarken, hasta yakınlarına sunduğumuz sosyal ve psikolojik destekle de yanlarında oluyoruz. Gaziemir Belediyesi olarak, bu hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız” dedi.