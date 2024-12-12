Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Gaziemir Belediyesi, Destek Eğitim Kursu ile lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan binlerce öğrenciye ücretsiz eğitim hizmeti veriyor. Bu kapsamda, 1.180 öğrenci üç farklı merkezde eğitim alarak hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Eğitimde üç farklı nokta

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu (GAZİDEK), Ana Kurs Merkezi, Sarnıç Kurs Merkezi ve Aktepe Kurs Merkezi olmak üzere üç noktada öğrencilere hizmet sunuyor. Eğitimler kapsamında birebir dersler, etüt çalışmaları ve rehberlik hizmetleri veriliyor. Öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kapsamlı bir hazırlık süreci geçiriyor.

"Eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Ülkemizdeki ekonomik kriz, ailelerin eğitim harcamalarını karşılamasını daha da zorlaştırıyor. Biz de ailelerin bu yükünü hafifletmek ve çocuklarımızın geleceğine katkı sağlamak için ücretsiz eğitim desteği sunuyoruz. Bu yıl, merkezimizde 1.180 öğrenci eğitim görüyor ve bu hizmetle ailelerin bütçesine dolaylı olarak 95 milyon lira katkı sağlıyoruz. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Rehberlik ve danışmanlık hizmeti

GAZİDEK, yalnızca akademik eğitimle değil, aynı zamanda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle de destek oluyor. Öğrenciler, bu hizmetler sayesinde sınav stresini daha iyi yönetiyor ve kariyer hedeflerini planlama konusunda rehberlik alıyor.