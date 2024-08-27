Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılını ilçede büyük bir coşku ve gururla kutlamak için kapsamlı etkinlikler düzenliyor. Bu önemli günde, Gaziemir halkını bir araya getirecek etkinliklerin başında “Cumhuriyet ve Bugün” söyleşisi ve Tolga Çandar konseri geliyor.

“Cumhuriyet ve bugün” söyleşisi

30 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da Gaziemir Festival Alanı’nda gerçekleşecek “Cumhuriyet ve Bugün” söyleşisi, Zafer Bayramı kutlamalarının en önemli etkinliklerinden biri olacak. Moderatörlüğünü yazar Zeynep Altıok Akatlı’nın yapacağı bu söyleşide, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu ve Tarihçi, Yazar, Profesyonel Rehber Bülent Demirdurak konuşmacı olarak yer alacak. Katılımcılar, Cumhuriyet’in kuruluş süreci ve bugünkü durumu üzerine derinlemesine bilgi edinecek ve tarihimize yeni bir perspektiften bakma fırsatı bulacak.

Tolga Çandar konseri

Söyleşinin hemen ardından, saat 20.45’te başlayacak olan Tolga Çandar konseri, Zafer Bayramı coşkusunu zirveye taşıyacak. Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Tolga Çandar, seslendireceği zafer türküleriyle Gaziemir halkına unutulmaz anlar yaşatacak. Zafer Bayramı’nı, bağımsızlık mücadelesinin ruhunu yansıtan şarkılarla kutlamak, bu özel günün anlamını daha da derinleştirecek.

“Tüm halkımızı çoşkuyla kutlamaya davet ediyoruz”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, bu anlamlı etkinliklere tüm Gaziemir halkını davet ederek, “Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinin simgesi ve en büyük zaferlerimizden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, ilçemizde büyük bir coşku ve gururla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi 30 Ağustos Zafer Bayramımızı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum. Gelin, en büyük zaferimizin gururunu hep birlikte yaşayalım” dedi.