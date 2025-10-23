Gaziemir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılını 25-28 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği film gösterimi, bisiklet turu, söyleşi ve konserlerle kutlayacak. Etkinlikler bayram coşkusunu dört gün boyunca ilçeye taşıyacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk dönemini anlatan animasyon filmi Mustafa ile başlayacak. 25 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösterim, çocuk izleyicilerle buluşacak.

Kutlamaların ikinci gününde, 26 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Cumhuriyet Bisiklet Turu düzenlenecek. Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayan tur, Önder Caddesi, Abdülhamit Yavuz Caddesi, 80 Sokak, Atatürk Bulvarı ve Türkan Saylan Caddesi güzergâhında ilerleyerek Abdullah Arda Meydanı’nda sona erecek.

Aynı günün akşamında, Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziemir Şubesi iş birliğiyle Tarihçi-Yazar Dr. Naim Babüroğlu’nun Atatürk ve Cumhuriyet söyleşisi düzenlenecek. Söyleşinin ardından Ata Evi Ozanlar Grubu konser verecek ve Gaziemir Kent Konseyi üyeleri vals ile harmandalı gösterisi sunacak. Etkinlikler Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak.

Kutlamaların üçüncü günü olan 27 Ekim Pazartesi günü Gaziemir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Sanat Yönetmeni Yılmaz Demirtaş yönetiminde Cumhuriyet Konseri verecek. Konser, Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.

Bayram coşkusu, 28 Ekim Salı günü düzenlenecek Cumhuriyet Korteji ve Merve Mete konseri ile zirveye ulaşacak. Kortej, Gaziemir Belediyesi önünden saat 19.30’da başlayacak ve Türkan Saylan Caddesi üzerinden Festival Alanı’na kadar sürecek. Katılımcılar, bando eşliğinde marşlar söyleyerek Türk bayrakları ve büyük boy Atatürk posteri taşıyacak.

Festival Alanı’nda Merve Mete’nin konseri başlayacak; konser öncesinde Arda Ayva sahne alarak rap performansıyla seyircileri coşturacak.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, tüm yurttaşları etkinliklere davet ederek şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını dört gün sürecek etkinliklerle ilçemizde büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi; özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, adaletin ve laikliğin teminatı Cumhuriyetimizin ilanının 102. yılını gururla kutlamaya davet ediyorum.”