Gaziemir'de, Akçay Caddesi üzerinde Merkez istikametine doğru ilerleyen araçların karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın, Gaziemir alt geçit çıkışında gerçekleştiği bildirildi.

Olay sonrası gerekli güvenlik önlemleri hızlıca alındı ve kazaya karışan araçlar yol dışına çıkarıldı. Ancak, kazanın yaşandığı noktadan geriye doğru bir trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluğun akım sonu Sarnıç Kavşağı mevkiinde olduğu gözlemleniyor.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor. Olayla ilgili gelişmeler takip edilecektir.