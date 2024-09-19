Gaziler Günü'nden bir gün önce Balçova'da gaziler ve aileleriyle bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğine yönelik tehditlere karşı güçlü bir mesaj verdi. Yiğit, Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilemeyeceğini vurgularken, gazilerin Cumhuriyet’in en büyük kahramanları olduğunu ifade etti.

Anayasa’nın 4. maddesi üzerine sert mesajlar

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Gaziler Günü öncesinde gerçekleştirdiği konuşmada, Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri üzerine yapılan tartışmalara sert bir dille karşı çıktı. Gazilere ve ailelerine seslenen Yiğit, Türkiye’nin bağımsızlığını ve milli birlik ruhunu bozmaya çalışanlara karşı her zaman direniş göstereceklerini belirtti.

"Biz Mustafa Kemal'in Askerleriyiz"

Yiğit, konuşmasında Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirmek isteyenlere karşı net bir tutum sergiledi. Yiğit, "Mustafa Kemal'in askerlerini yenemezsiniz; ezip geçemezsiniz. Çünkü bizler vatanı için canını feda etmeye hazır olan kişilerin evlatlarıyız. Sizlerin evlatlarıyız" diyerek milli değerleri koruma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Yiğit, gazilerin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemli rolüne dikkat çekti.

Gazilere vefa ve destek sözü

Onur Yiğit, konuşmasında gazilerin Cumhuriyet’in temelini atan büyük kahramanlar olduğunu ifade ederken, Atatürk’ün gösterdiği yolda, ilke ve devrimlerine sahip çıkan bir nesil olduklarını belirtti. Yiğit, “Sizlerin vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gazilik ünvanının 103. yılını kutluyoruz. 103. yılımız kutlu olsun” diyerek, gazilere olan minnettarlığını dile getirdi.

Belediye Başkanı, gazilerin sadece birer kahraman olmadığını, aynı zamanda Türk ulusunun birliği ve beraberliğinin de sembolü olduklarını vurguladı. Gazilere daha iyi yaşam koşulları sunma ve ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlama sözü verdi.

İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın’dan mesaj

Yemeğe katılan İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın da yaptığı konuşmada, gazilerin vatan sevgisinin ve Türk kahramanlığının sembolü olduğunu belirtti. Aydın, “Şehit ve gazi, toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri, Gaziler Gününüz kutlu olsun” diyerek tüm gazilere selam durdu.

Gaziler Günü’ne özel çiçek takdimi

Konuşmaların ardından Başkan Yiğit ve İzmir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın birbirlerine çiçek takdim ederek geceyi anlamlı bir sembolizmle sonlandırdı. Gazilerin vatan için yaptıkları fedakarlıkların hiçbir zaman unutulmayacağı mesajı bir kez daha vurgulandı.