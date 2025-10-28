İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Gazze’de güçlü saldırılar yapılması talimatı verdi. Hamas ise rehine kalıntılarının teslimini ertelediğini duyurdu.

İsrail’den Gazze’ye yeni saldırı talimatı

İsrail hükümeti, Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Gazze’ye yönelik yeni askeri adımlar atmaya hazırlanıyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, orduya “Gazze’de derhal güçlü saldırılar gerçekleştirin” talimatı verdi.

İsrail tarafı, dün teslim edilen cesedin Aralık 2023’te Gazze Şeridi’nde bulunan esir Ofir Tzarfati’ye ait kalıntılar olduğunu öne sürüyor. Bu nedenle Hamas’ın ateşkesi ihlal ettiği savunuluyor.

Hamas: “Rehine kalıntılarının teslimi ertelendi”

Hamas, İsrail’in ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek rehine kalıntılarının tesliminin ertelendiğini duyurdu.

Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Gazze’de yıkım çok büyük. Cesetleri bulmak son derece zor, ancak mümkün olan en kısa sürede kalan cesetleri teslim etmek için çalışıyoruz” dedi.

İsrail ordu yetkilileri ise Hamas’ın ateşkes hattının doğusunda İsrail birliklerine saldırarak anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü.

İsrail, beş farklı senaryo üzerinde çalışıyor

Jerusalem Post’un haberine göre İsrail yönetimi, Hamas’ın rehine kalıntılarını teslim etmeyi reddetmesi ihtimaline karşı beş olası senaryoyu masaya yatırdı:

Gazze’de kontrol edilen alanların genişletilmesi, Hamas komutanlarına yönelik hedefli saldırılar, Rehinelerin cenazelerini almak için özel operasyonlar, Akaryakıt tankeri patladı: 30 ölü İçeriği Görüntüle ABD üzerinden diplomatik baskı, Hamas ile yapılan mevcut anlaşmanın iptali.

Ancak İsrailli askeri uzmanlar, yeni bir kara operasyonunun yüksek risk taşıyabileceği görüşünde.

Gazze’de ateşkes ve esir takasında son durum

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de başlayan ateşkes ve esir takası süreci, son günlerde yeni krizlerle sarsılıyor.

Anlaşma kapsamında Hamas bugüne kadar 17 rehine cesedini İsrail’e teslim etti. Ancak İsrail, bunlardan bazılarının daha önce teslim edilen esirlere ait kalıntılar olduğunu ileri sürdü.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in teslim ettiği 195 Filistinli cenazeden sadece 72’sinin kimliği tespit edilebildi.

Filistinli yetkililer, cesetlerde işkence ve yakın mesafeden ateş edilme izleri bulunduğunu, bunun “saha infazı” anlamına geldiğini savunuyor.