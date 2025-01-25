Gazze Şeridi, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında ikinci esir takasına hazırlanıyor. Görgü tanıkları, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, operasyon öncesinde Gazze’nin çeşitli bölgelerine konuşlandığını bildirdi.

Takasta kimler yer alacak?

Anlaşmanın 7’nci gününde, Hamas’ın 4 İsrailli kadın askeri serbest bırakması, buna karşılık İsrail’in de 200 Filistinli tutukluyu tahliye etmesi öngörülüyor.

Gazze’de hazırlıklar tamamlanıyor

Hamas, dün akşam Gazze şehrinin doğusundaki Filistin Meydanı’nda takas için hazırlıklar yaptı. Meydana Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlar asıldı. Pankartlarda, "Filistin özgürlük savaşçıları zafer kazandı" ve "Gazze, suçlu siyonistlerin mezarlığıdır" gibi ifadeler yer aldı.

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması

19 Ocak’ta başlayan ateşkes anlaşması, taraflar arasında esir takaslarını içeriyor. İlk aşamanın ardından bugün gerçekleşmesi beklenen ikinci takas, sürecin devamlılığı açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Buna göre, anlaşmanın 7'nci gününde Hamas, 4 İsrailli kadın askeri, İsrail'in de 200 Filistinli tutukluyu serbest bırakması öngörülüyor.

Her İsrailli kadın asker karşılığında 50 Filistinli salıverilecek. Bunların 30'u müebbet, 20'si ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşacak.

Hamas, serbest bırakılacak kadın askerlerin Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag olduğunu duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail ile Hamas arasında bugün yapılması beklenen esir takasının ikinci aşamasında serbest bırakılacak, müebbet hapis cezasına çarptırılan bir grup tutuklunun isimleri paylaşılmıştı.

Haberde, söz konusu kişilerin müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklulardan Zekeriya Zubeydi, Ahmed Bergusi, Vail Kasım ve Mahmud Atallah olduğu belirtilmişti.

Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi, 2021'de İsrail hapishanesinden firar ettikten sonra yakalanan 6 Filistinliden biri.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden, El Aksa Şehitleri Tugayları yetkililerinden Ahmed Bergusi ise 2002 yılında tutuklandı, 13 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Vail Kasım da "Silvan Hücresi" olarak adlandırılan örgüt kapsamında İsrail hedeflerine yönelik birçok saldırı düzenlemekle suçlandı. 2002 yılında tutuklanan Kasım'ın, 3 bin yıldan fazla hapsine hükmedilmişti.

Mahmud Atallah ise İsrail'le işbirliği yapmakla suçlanan Filistinli birini öldürmekten müebbet hapis ve ayrıca 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Katar, 15 Ocak'ta anlaşmayı duyurmuştu

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.