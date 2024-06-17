Bu özel uygulama için düzenlenen "gece müzeciliği" lansmanı, Türkiye'nin tarihi ve turistik değeri olan bu kente olan ilgiyi artırıyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan Efes Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan önemli bir tarih mirasına sahip. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmaları sayesinde, Efes artık gün batımından sonra da ziyaret edilebilir hale geldi. Bu uygulama, Türkiye'de ilk kez Efes'te hayata geçirildi ve yerli yabancı binlerce ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Gece müzeciliği tanıtım toplantısında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, bu yıl ilk kez ören yerleri ve tarihi kentlerde uygulamaya konulan gece müzeciliğinin Efes'te başladığını belirtti. Efes gibi önemli tarihi alanlara olan talebin oldukça yoğun olduğunu ifade eden Vali Elban, ziyaret saatlerini genişleterek daha fazla ziyaretçiye kapılarını açtıklarını dile getirdi.

Ayrıca, sıcak dönemlerde gündüz ziyaretlerinin zorluğuna dikkat çeken Vali Elban, gece ziyaretlerinin bu açığı kapattığını ve tarihi atmosferi farklı bir perspektiften deneyimlemenin keyifli bir deneyim olduğunu vurguladı. Bu uygulamanın, Türkiye turizmi ve kültür hayatına önemli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Ziyaretçiler de bu yeni uygulamayı memnuniyetle karşılıyor. Efes'i gece ziyaret etmenin, atmosferin tadını çıkarmak için eşsiz bir deneyim sunduğunu belirten katılımcılar, bu tür etkinliklerin daha geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğini ifade ediyor.

Antik kent görmeye gelen ziyaretçilerden Elif Toy, bu yeni uygulamanın düzenli bir şekilde halka açılan bir etkinlik olması açısından önemli olduğunu vurgularken, Selçuk'ta yaşayan Gürbüz Gök ise tarihi eserlere verilen önemi vurgulayarak bu tür uygulamaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

İzmir'de okuyan Merve Nur Tekin ise Efes'in gece ışıklandırmasını duyunca arkadaşlarıyla gelmeye karar verdiklerini ve yaşadıkları deneyimden çok memnun kaldıklarını dile getirirken, kütüphane ve tiyatro alanının en çok ilgisini çeken noktalar olduğunu paylaştı.

Efes Antik Kenti'nin gece müzeciliğiyle canlanması, Türkiye'nin kültürel mirasının korunması ve turizm potansiyelinin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yeni dönem, tarih ve kültür tutkunlarını memnun ederken, antik kentlerin ve benzeri tarihi mekanların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak kültürel zenginliğin paylaşılmasına olanak tanıyor.