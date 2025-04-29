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Büyük bir tehlikenin atlatılması ardından, görevliler, ev sahibinin hasarının giderileceğini söyleyerek ayrıldı.

Direği söken görevliler, yeterince güvenlik önlemini almayınca direk devrilerek birinci katın panjuruna dayanarak durabildi. Görevlilerin müdahale etmesiyle sokağa ve araçlar üzerine devrilmesi son anda önlendi.

İzmir'in Konak ilçesi 199 sokak numara 35 önünde bulunan elektrik direği Gediz Elektrik tarafından riskli olduğu için şikayet üzerine sökülmek istendi.

Gediz Elektrik çalışanları az kasın faciaya neden oluyordu

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