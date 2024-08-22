İzmir, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir süredir devam eden elektrik hatlarının onarımı çalışması sırasında bugün beklenmedik bir durum meydana geldi.

İzmir Gibiyiz sosyal medya sayfasının aktardığı bilgilere göre, Gediz Elektrik, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde elektrik hattının yenileme çalışmalarında su borularına zarar verdi.

Çalışma alanını basan su, elektrik kablolarının da etkisi ile tehlikeli bir hale geldi.

Gediz Elektrik yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.