İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın şiddetli yağış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmesi üzerine başlatılan savcılık soruşturması devam ediyor. Olayla ilgili GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, bilirkişi raporu sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Olayın arka planı

Olay, 4 Ocak 2024 tarihinde, İzmir'de GDZ Elektrik Dağıtım Şirketine bilgi verilmeden gerçekleştirilen üç yeni yağmur ızgarası yapımı sırasında meydana geldi. Yapılan incelemelerde, mevzuata uygun olarak 45 santimetre derinlikteki kablo kanalına yatırılmış olan elektrik kablosunun üzerindeki koruyucu malzemelerin tahrip edildiği ve esnetilerek mazgallar arası geçiş borularının üzerine çıkarıldığı tespit edildi.

Bilirkişi incelemesi ve tespitler

Savcılığın talebi üzerine yapılan bilirkişi incelemesi, olayın gerçekleştiği bölgedeki elektrik kablolarının koruyucu malzemelerinin zarar gördüğünü ve kabloların asgari gömülme derinliğinin 15 cm’ye kadar düştüğünü ortaya koydu. Raporda, bu durumun ana nedenlerinden birinin, rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun iptal edilmesi olduğu belirtildi. Bu sorunun, İZSU uygulamaları sonucu ortaya çıktığı ve kazanın asli nedenlerinden biri olduğu ifade edildi.

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nin açıklaması

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi, bilirkişi raporuna dayanarak yaptığı açıklamada, “Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alındığı ve ekipler tarafından sorunun çözülerek kayıt kapatıldığı belirtildi.