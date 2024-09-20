Belediye tarafından yapılan son düzenlemeyle, Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda bulunan Gençlik ve Kültür Merkezi'nin kapanış saati, öğrencilerin talepleri doğrultusunda değiştirildi. Daha önce 17.30’da kapanan merkezin yeni kapanış saati, 19.30 olarak belirlendi.

Öğrencilere Daha Fazla Zaman ve Kaynak Sunuluyor

Gençlik ve Kültür Merkezi, özellikle kütüphanesindeki zengin kaynaklar nedeniyle öğrencilerin eğitimine önemli katkılar sağlıyor. Öğrenciler, gün boyunca merkezde ders çalışıp, araştırmalar yapabiliyor. Kapanış saatinin uzatılmasıyla birlikte, gençler daha fazla vakit geçirerek eğitimlerine daha çok odaklanabilecekler.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, bu yeni düzenlemeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öğrencilerimizin ve gençlerimizin eğitimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kapanış saatlerini uzatarak, daha fazla öğrencinin kütüphanemizdeki kaynaklardan faydalanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Eğitim bizim için birinci öncelik, bu tür düzenlemelerle gençlerimizin yanındayız."

Başkan Akel, öğrencilere ve vatandaşlara yeni saat uygulamasından yararlanmaları için çağrıda bulundu.