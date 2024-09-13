Törene, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında, yeni eğitim-öğretim yılının geçen hafta başlayan uyum programıyla açıldığını, 9 Eylül Pazartesi günü ise tüm öğrencilerin ders başı yaparak sürecin tam anlamıyla başladığını belirtti.

Bahadur: “Yeni eğitim yılı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile başladı”

Mahmut Bahadur, Gediz ilçesinde 58 okul ve kurumda toplam 818 personel ve 7104 öğrenci ile eğitime başlandığını söyledi. Yeni eğitim-öğretim yılına Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle girdiklerini belirten Bahadur, güçlendirme çalışmaları devam eden bir okul dışında hiçbir sorun yaşanmadığını dile getirdi. Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve öğrencilerin gösterdiği çabaya vurgu yapan Bahadur, "Başarı, bu ulvî sorumluluğu hep birlikte omuzlayarak, gayretli ve fedakârca çalışmakla mümkün olacaktır" dedi.

Eğitim ailede başlar

Bahadur, velilere de seslenerek, eğitimin ailede başladığını ve çocuklarına iyi birer model olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca, okul-aile iş birliği ve öğretmenlerle sağlıklı bir iletişimin önemine dikkat çekti.

Tören coşkulu etkinliklerle sona erdi

Törenin en anlamlı anlarından biri, 4. sınıf öğrencilerinin, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek ve Türk Bayrağı takdim etmesiydi. Ardından öğrencilerin şiirleri, gösterileri ve flüt performanslarıyla program renkli bir şekilde sona erdi.

Son olarak, İlçe Millî Eğitim Müdürü Bahadur, yeni eğitim-öğretim döneminde desteğini esirgemeyen Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkanı Necdet Akel, Emniyet ve Jandarma teşkilatları ile sağlık çalışanlarına ve diğer ilgili kurumlara teşekkür etti.