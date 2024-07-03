Gediz ilçesi, yakın gelecekte yeni bir akaryakıt istasyonuna kavuşabilir. Belediye Başkanı Necdet Akel'in başkanlığında yapılan ziyarette, EPDK Başkan Yardımcısı Yılmaz Tamer ile projenin yol haritası belirlendi. İstasyonun, ilçenin ana girişine planlandığı ve akaryakıt, LPG ve elektrik şarj istasyonlarını içereceği belirtildi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, EPDK Başkan Yardımcısı Yılmaz Tamer'i ziyaret ederek, istasyon projesinin detaylarını ele aldı. Projede yer alacak tesisler arasında akaryakıt, LPG ve elektrik şarj istasyonları bulunacak. Projede kullanılacak arsa, Gediz Belediyesi'ne ait pazar yeri kavşağında bulunuyor. Bu stratejik lokasyon, ilçenin ana girişine yakın bir konumda yer alacak.

Gediz Belediyesi'nin "Gayemiz Gediz" vizyonu çerçevesinde yürütülen proje, ilçeye modern bir akaryakıt istasyonu kazandırmayı hedefliyor. İstasyon, sadece akaryakıt ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda çevre dostu LPG ve elektrikli araçlar için şarj imkanı sunacak.

Yeni istasyonun açılmasıyla birlikte, Gediz'in ekonomik ve sosyal hayatına olumlu katkılar sağlanması bekleniyor. İlçe sakinleri, daha modern ve çevreci bir yakıt alma deneyimi yaşayacaklar.