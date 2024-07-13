Rusya basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in Zenit'e transferi iptal oldu. Football 24'ün haberine göre, Zenit, Torino forması giyen Sırp orta saha oyuncusu Ivan Ilic'in transferine yoğunlaştı ve bu transferde mutlu sona yaklaştı.

Zenit'in Transfer Önceliği Değişti

Zenit, Ivan Ilic'in transferini gerçekleştirmek üzere çalışmalarını yoğunlaştırırken, Gedson Fernandes için yapılan görüşmelerden vazgeçti. Ilic transferi gerçekleşmemiş olsaydı, Zenit, Gedson Fernandes için Beşiktaş ile 18 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmıştı. Portekizli futbolcu, Zenit'te yıllık 3 milyon Euro kazanacaktı.

Zenit, Ivan Ilic transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Torino'dan Sırp orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için son aşamaya gelen Rus ekibi, bu transferin gerçekleşmesiyle Gedson Fernandes'ten vazgeçmiş oldu. Ilic'in Zenit'e transferi, Rus ekibinin orta sahasını güçlendirecek önemli bir hamle olarak görülüyor.

Gedson Fernandes'in Durumu

Zenit'e transferinin iptal olmasıyla birlikte Portekizli yıldızın Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu. Fernandes'in, Beşiktaş'ta kalması durumunda takımın orta sahasında önemli bir rol oynamaya devam etmesi bekleniyor.