Son yıllarda, uzayda güneş enerjisinden maksimum verim sağlamak için çeşitli yöntemler üzerinde çalışılıyor. Uzayda hava durumu gibi engeller olmadığı için Güneş'ten daha fazla enerji toplamak mümkün. Geçen yıl, uzaydan toplanan enerji ilk kez Dünya'ya gönderilmişti.

Florida merkezli Star Catcher, uzayda topladığı bu enerjiyi diğer uzay araçlarına yönlendirmeyi hedefliyor. Şirket, 12,25 milyon dolar çekirdek hibe topladığını ve bu fonları enerji şebekesi çalışmalarına yatıracağını duyurdu. Girişim sermayesi şirketi Initialized Capital ve yatırım firması B Capital, bu fonların toplanmasında katkıda bulundu.

Enerji şebekesi nasıl çalışacak?

Star Catcher'ın planladığı elektrik şebekesi, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek uydular aracılığıyla Güneş'ten gelen enerjiyi yoğunlaştırıp diğer uzay araçlarına gönderecek. Mevcut alçak Dünya yörüngesindeki uydular, Güneş'ten yaklaşık 1000-1500 watt enerji üretiyor. Star Catcher, bu uyduların bir ev kadar enerji sağlayacağını öne sürüyor ve bu enerjinin, doğrudan Güneş'ten elde edilecek miktarın 5 ila 10 katı olacağını belirtiyor.

Şirket, gönderilen yoğunlaştırılmış güneş enerjisinin, uzay araçlarındaki mevcut güneş panelleriyle uyumlu olduğunu ve ekstra işlem gerektirmeyeceğini vurguluyor.

Gelecek planları ve sözleşme seçenekleri

Star Catcher, müşterileriyle enerji miktarı, yoğunluğu ve sıklığına dayalı yıllık sözleşmeler imzalamayı planlıyor. Alternatif olarak, müşteriler enerjiyi kullandıkça ödeyebilecekler. Şebekedeki bir uydu, aynı anda birden fazla araca enerji sağlayabilecek. Şirket, ilk uyduyu Aralık 2025'te fırlatmayı ve nihai hedef olarak 200 uyduya ulaşmayı planlıyor.

Ay’a ve geleceğe etkileri

Bu tür bir şebeke, özellikle Ay’ın karanlık yüzeyine yapılacak çalışmalara katkı sağlayabilir. Ay'ın bu bölgeleri yıldız ışıklarından uzak kaldığı için, uzay tabanlı elektrik şebekesi gereken enerjiyi buradaki uzay araçlarına gönderebilir.