Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu ve AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Yamalı, partiler arası geçiş yaparak AK Parti’nin saflarına katılmasıyla siyasi kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

Gelecek Partisi'nden istifa kararı

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, parti içindeki bazı görüş ayrılıkları ve mevcut siyasi ortam nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Yamalı'nın istifasının ardından, AK Parti ile anlaşma sağlayarak partisine katılması dikkatleri üzerine çekti.