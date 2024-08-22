Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğiyle Gelenbe Mahallesi'nde tarımsal üretimi destekleyecek önemli bir tesis faaliyete geçti. Taral Doldurma Tesisi, çiftçilere ilaçlama süreçlerinde büyük kolaylık sunarak tarım faaliyetlerini daha verimli hale getirecek.

Ücretsiz su doldurma imkanı

Yeni tesis sayesinde, çiftçiler ilaçlama işlemleri için ihtiyaç duydukları suyu ücretsiz olarak temin edebilecek. Bu uygulama, ürünlerin sağlıklı gelişimini destekleyecek ve ilaçlama süreçlerini hızlandırarak genel verimliliği artıracak.

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, tesisin açılışında şu ifadeleri kullandı:

"Tarım, ilçemizin en önemli geçim kaynaklarından biri. Bu nedenle çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların yanında olmak bizim için bir öncelik. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu Taral Doldurma Tesisi, çiftçilerimizin ilaçlama süreçlerini daha verimli ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını almasını sağlamak, her zaman önceliğimiz olacak."