Eceabat'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Güney Hattı, yeniden ziyarete açıldı. Çanakkale Valiliği açılan hatla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle ziyarete kapatılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın Güney Hattı (Kilitbahir - Alçıtepe - Abide - Seddülbahir ve Kilye - Kabatepe - Alçıtepe - Abide - Seddülbahir hatları) yeniden ziyarete açılmıştır. Ancak, devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan’ın Kuzey Hattı’na (57. Alay, Conbayırı, Bigalı Köyü, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar Köyü, Anzak Koyu) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" denildi.