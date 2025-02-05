Türkiye'nin tek gemi geri dönüşüm bölgesi olan Aliağa'da faaliyet gösteren Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER), genel kurul toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Seçimlere tek aday olarak giren mevcut başkan Kâmil Önal, oy birliğiyle üçüncü kez başkan seçildi.

Sektörün geleceğine vurgu yaptı

GEMİSANDER binasında düzenlenen genel kurula, sektörün önde gelen temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Kâmil Önal, birlik ve beraberlik mesajı verdi:

"Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu dayanışmamızın daim olmasını diliyorum. Yeni yönetim kurulumuz sektörümüze hayırlı olsun."

“Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz”

Aliağa'nın Türkiye’deki tek gemi geri dönüşüm merkezi olduğunu hatırlatan Önal, GEMİSANDER’in sektördeki tek dernek olmasının getirdiği sorumluluğun bilincinde olduklarını vurguladı.

"Türk gemi geri dönüşüm sektörünü dünya çapında en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz. Gemi geri dönüşüm sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda çevresel bir sorumluluktur."

“Dünyada örnek gösterilen bir sektörüz”

Önal, Aliağa’daki gemi geri dönüşüm sektörünün sadece üretim kapasitesiyle değil, çevre ve işçi sağlığı konularındaki hassasiyetiyle de öne çıktığını belirtti.

"Tesislerimiz dünya genelinde örnek gösterilen tesisler arasında yer alıyor. Çevre ve iş güvenliği standartlarına verdiğimiz önem sayesinde, sektörümüzü sürdürülebilir şekilde büyütmeye devam edeceğiz."

Sektörün gelişimi için kalifiye eleman yetiştirmeye, çevre yatırımlarına ve teknolojik modernizasyona ağırlık vereceklerini ifade eden Önal, "Her türlü denetime açık olarak çalışıyoruz ve dünya standartlarını yakalayan bir sektör olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.