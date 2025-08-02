KUŞADASI’NDA GENÇ AVUKATLAR ‘ADALET’ İÇİN CHP DEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü’nde, Aydın Barosu’na kayıtlı 16 genç avukat için rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bütün hukuk kurallarının çiğnendiği bu dönemde, adaletin savunucuları ve en önemli temsilcisi olan avukatların partimize katılması beni çok mutlu etti” dedi.

Kuşadası’nda, farklı kesim ve mesleklerden CHP’ye olan katılım her geçen gün hızla artıyor. Bu kapsamda son olarak Aydın Barosu’na kayıtlı 16 genç avukat, örgüt binasında gerçekleştirilen bir törenle CHP rozetlerini taktı. Törene CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Belediye Meclis Üyeleri Çağlayan Erdem ve Tahsin Demirtaş katıldı. Törende tek tek söz alan avukatlar, bundan sonra CHP saflarında yer alacakları için çok mutlu olduklarını belirtti.

“CHP’Yİ İKTİDARA SİZLERLE BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, “Ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Her seçim döneminde sandıkları korumak için gönüllü ekipler kuruyoruz. Bunların içerisinde en çok da avukatlar yer alıyor. Halbuki demokratik bir ülkede buna ihtiyaç duyulmaz. Sandık güvenliğini devlet sağlar. Aramıza yeni katılan genç avukat arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Bir sonraki seçimde Türkiye’de CHP’yi iktidara sizlerle birlikte taşıyacağız” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAJ VERDİLER”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Avukatlık gibi çok önemli bir mesleğin temsilcisi olan genç arkadaşlarımın CHP üyesi olmayı seçmesi beni çok gururlandırdı. Hukukun tüm kurallarının ihlal edildiğine inandığımız bu süreçte adaletin en önemli temsilcisi olan savunma mensupları partimize katılarak çok önemli bir mesaj verdiler. Bugün Türkiye’deki adaletsizliğe sadece CHP karşı çıkıyor. Halbuki iktidar partisi mensupları da dahil olmak üzere tüm siyasi partilerin üyeleri, ülkemizde nerede bir hukuksuzluk ve adaletsizlik varsa buna itiraz etmelidir. Çünkü hukuk ve adalet herkese lazım” diye konuştu.