Ankara’da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgârda otobüs durağının üzerine devrilerek iş çıkışı evine gitmek için otobüs bekleyen Ayşe Yavuz'un (22) ölümüne yol açan reklam panosunda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Sincan ilçesi Menderes Mahallesi, Alpaslan Caddesi üzerinde dün saat 21.30 sıralarında, Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu, şiddetli yağmur ve rüzgârda otobüs durağının üzerine devrildi. Bir şirkette sekreter olarak çalışan ve iş çıkışı eve gitmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz ile yanında bulunan bir kişi panonun altında kaldı.

Ayşe Yavuz hayatını kaybederken, yaralanan diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz'un cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinden sonra ailesine teslim edildi.

Pano durağı ikiye böldü

Bölgede iş yeri bulunan görgü tanığı Ayhan Ateş, yağış sırasında durakta 5-10 kişi bulunduğunu ve büyük bölümünün kendi iş yerine sığındığını belirterek, “Kız çocuğumuz altında kaldı. O kurtulamadı, diğerleri buraya sığındı ama o oraya durağa sığındı. Fakat bu pano durağı ikiye böldü. Çok şiddetli bir rüzgardı. İlk defa denk geliyorum. İlk defa böyle bir rüzgarda böyle bir dolu görüyorum. Bizim tabelamız yıkıldı, bacamız yıkıldı” dedi.

Ayşe Yavuz'a ilk müdahaleyi yapan görgü tanıklarından Muhammet Ali Ateş de "İlk baktığımızda nabzı vardı. Ancak daha sonra gitti. Sağlıkçılar geldi hastaneye kaldırdı. Reklam panosu çok eski değil. 1-2 yıl önce takıldı. Oradan binanın üstüne gelseydi dükkanda müşteri doluydu. Bir de binayı komple yıkardı, boyu çok uzun. Bunu yapanların yani bir şekilde iyi bir sorgulanması lazım" diye konuştu.

Validen açıklama

Katıldığı bir programda olayla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin şöyle konuştu:

“Sincan bölgemizde durakta bekleyen 22 yaşındaki kızımızın olduğu bir ortamda bu olay oldu. Bana ilk verilen bilgiye göre rüzgârın etkisiyle ve o arada yıldırım düşme ihtimalinden de bahsedildi, bu etkiyle oradaki belediyeye ait bir pano maalesef yerinden kopuyor ve durakta bekleyen kızımızın üzerine düşüyor. Sonunda da o kızımız hastaneye kaldırıldı ve orada maalesef tüm müdahalelere rağmen rahmeti rahmana kavuştu. Ama onun dışında çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Çünkü çok uzun sürmedi yağış. Belki daha önceki yağmurlardan dolayı vatandaşımızın da hazırlıkları vardı. Arkadaşlarımız orada bakıyorlar. Teknik incelemelerini yapıyorlar. Acaba panoda mı bir teknik eksiklik var, yani bağlantılarında falan? Yoksa tabii nedenlerle mi? Onu arkadaşlarımız, savcılarımızın talimatları altında incelemeye devam ediyorlar.”